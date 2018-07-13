Более 5 тыс. заявлений подали абитуриенты в ВоГУ

Жители Вологды , районов области и соседних регионов активно подают документы для поступления в Вологодский государственный университет. На сегодняшний день свое желание учиться в этом вузе подтвердили 5095 человек.

Всего на бюджет в этом году вуз примет 1167 человек. Еще 1900 человек смогут получать образование на платной основе. Наиболее востребованы историко-правовое и педагогическое направления, туризм, юриспруденция, менеджмент, электроэнергетика, строительство, информационные системы и технологии.

Напомним, что приемная кампания в ВоГУ стартовала 20 июня. Специалисты вуза принимают документы в Вологде на ул. Галкинской, 3 (2-й этаж). Телефоны для справок: 72-50-73, 72-54-49.