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В Тверской области рабочие специальности получили более 1200 осуждённых
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В Тверской области рабочие специальности получили более 1200 осуждённых 

tvernews.ru 3 часа назад
Фото: tvernews.ru
В профессиональных училищах уголовно-исполнительной системы Тверской области завершился учебный год. Выпускники прошли итоговую аттестацию и получили дипломы и свидетельства государственного образца.
В соответствии с законодательством в исправительных учреждениях предоставляется возможность бесплатно получить рабочую профессию. В прошедшем учебном году такой возможностью воспользовались 1205 осужденных.
Профессиональное образование осужденных ведется в пяти профессиональных образовательных учреждениях, одном филиале и на трех местах осуществления образовательной деятельности по трем специальностям среднего профессионального образования и 17 профессиям. Наиболее востребованы среди осужденных профессии повара, сварщика, швеи, слесаря-ремонтника. За время отбывания наказания осужденные могут получить не одну профессию, что существенно увеличивает их шансы на трудоустройство после освобождения.
В конце июня в профессиональных училищах прошла итоговая аттестация. Экзамены традиционно состояли из теоретических и практических вопросов. На итоговых экзаменах у машинистов (кочегаров) котельной в ЛИУ-8 и у стропальщиков в ИК-7 в состав комиссии входили сотрудники кустовой инспекции технического надзора УФСИН России по Московской области. В ИК-4 экзамены сдавали повара и операторы швейного оборудования, а в ИК-9 знания демонстрировали электромонтажники электрических сетей и электрооборудования, деревообработчики и швеи.
Среди осужденных, завершивших обучение в училищах, были проведены колонийские конкурсы профессионального мастерства. К примеру, в ИК-6 соревновались осужденные, обучавшиеся по профессиям «электросварщик ручной сварки» и «оператор швейного оборудования».
Победители станут участниками финала конкурса, который пройдет на следующей неделе в ржевской ИК-7.
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