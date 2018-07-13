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Новые требования для сотрудников ЧОПов
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Новые требования для сотрудников ЧОПов 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Профессиональные стандарты для сотрудников частных охранных предприятий могут появиться в Москве. Их разрабатывают специалисты Координационного совета негосударственной сферы безопасности (КС НСБ).
Теперь для каждой категории охраняемых объектов будут разработаны свои стандарты. И если раньше они существовали только для работников охраны, которые обеспечивают безопасность школ и детских садов, то теперь определенные требования будут предъявляться охранникам музеев, больниц, магазинов и спортивных объектов.
На сегодняшний день профстандарт в сфере обеспечения безопасности существует только один — профессиональный стандарт 12.003, который регулирует деятельность работников частных служб, осуществляющих охрану образовательных организаций. В число обязательных для охранников школ и детских садов требований входят: наличие среднего общего образования, обучение по программе профессиональной подготовки, медкнижка с отметками о прохождении всех необходимых медицинских осмотров.
Несмотря на то, что профессиональных стандартов для охранников других предприятий нет, частные охранные структуры в России требовательно относятся к новым сотрудникам.
Если по всем критериям будущий охранник устраивает организацию, следующим шагом он обязательно сдает квалификационные экзамены, по итогам которых получает разряд, позволяющий ему заниматься охранной деятельностью. Но и это еще не все: после приема на работу к новому сотруднику приставляют наставника, который какое-то время обучает новичка и следит за его работой.
— Не может быть такого, чтобы мы взяли человека на работу и сразу забыли о нем. Нет, с новичками ведется постоянная работа, — заключает Виктор Райлян.
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