Новые требования для сотрудников ЧОПов

Профессиональные стандарты для сотрудников частных охранных предприятий могут появиться в Москве . Их разрабатывают специалисты Координационного совета негосударственной сферы безопасности (КС НСБ).

Теперь для каждой категории охраняемых объектов будут разработаны свои стандарты. И если раньше они существовали только для работников охраны, которые обеспечивают безопасность школ и детских садов, то теперь определенные требования будут предъявляться охранникам музеев, больниц, магазинов и спортивных объектов.

На сегодняшний день профстандарт в сфере обеспечения безопасности существует только один — профессиональный стандарт 12.003, который регулирует деятельность работников частных служб, осуществляющих охрану образовательных организаций. В число обязательных для охранников школ и детских садов требований входят: наличие среднего общего образования, обучение по программе профессиональной подготовки, медкнижка с отметками о прохождении всех необходимых медицинских осмотров.

Несмотря на то, что профессиональных стандартов для охранников других предприятий нет, частные охранные структуры в России требовательно относятся к новым сотрудникам.

Если по всем критериям будущий охранник устраивает организацию, следующим шагом он обязательно сдает квалификационные экзамены, по итогам которых получает разряд, позволяющий ему заниматься охранной деятельностью. Но и это еще не все: после приема на работу к новому сотруднику приставляют наставника, который какое-то время обучает новичка и следит за его работой.

— Не может быть такого, чтобы мы взяли человека на работу и сразу забыли о нем. Нет, с новичками ведется постоянная работа, — заключает Виктор Райлян.