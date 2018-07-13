В Калининграде до конца года объединят 8 детсадов

Калининграде до конца года объединят 8 детсадов: к дошкольным образовательным учреждениям №№ 48, 79, 115, 119 присоединят детские сады №№ 49, 73, 5, 25 соответственно. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ранее мэрия Калининграда сообщила о реорганизации школ № 36, № 38 и № 30 «В последние годы оптимизация дошкольных учреждений реализуется за счет их укрупнения путем присоединения вновь построенных корпусов и зданий, ранее не используемых в системе дошкольного образования, к уже действующим детским садам», — говорят в администрации.

По данным мэрии, с 2010 года было реорганизовано 16 детских садов путем присоединения к ним малокомплектных учреждений.

Как уверяют чиновники, «все имеющиеся у присоединяемых учреждений обязательства перед работниками, обучающимися и их родителями сохраняются в полном объёме».