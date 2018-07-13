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Что даёт золотая медаль при поступлении в вуз?
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Что даёт золотая медаль при поступлении в вуз? 

АиФ Ставрополье 4 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Сколько золотых медалей получили выпускники в 2018 году?
Золотые медали по федеральному закону об образовании не дают никаких преференций, пояснили в министерстве образования Чечни.
Медаль сейчас служит просто предметом гордости, это престижно. Золотые награды дают тем, кто был круглым отличником, серебряные — имеющим не более двух четвёрок. Кроме того, выпускник школы должен сдать ЕГЭ выше минимального порога, иначе медаль ему не светит. В вузы абитуриенты поступают по баллам, набранным на Едином госэкзамене. Учитывать ли школьные награды, вузы решают сами.
В приёмной комиссии одного из ведущих университетов СКФО сообщили, что за золотую медаль добавляют пять баллов к результатам ЕГЭ. В Ставрополе награды высшей пробы в этом году получили 276 выпускников.
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