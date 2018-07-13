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Первичная аккредитация врачей-специалистов завершилась в Нижегородской области
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Первичная аккредитация врачей-специалистов завершилась в Нижегородской области 

Newsroom24 4 часа назад
Фото: Newsroom24
Первичная аккредитация выпускников Приволжского медицинского университета 2018 года прошла на базе Приволжского медицинского университета с 22 июня по 13 июля. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Процедура состояла из трёх этапов: тестирование, экзамен на симуляторах и решение ситуационных задач. Итогом аккредитации является определение профессиональной пригодности врача, его соответствие профессиональным стандартам. По специальности «Лечебное дело» успешно аккредитованы 590 из 596 врачей-специалистов, из 115 выпускников по специальности «Педиатрия» — успешно аккредитованы 99%. 62 выпускника по специальности «Медико-профилактическое дело» и 86 врачей-стоматологов общей практики завершили аккредитацию со 100%-м результатом. По специальности «Фармация» результат также 99% — из 87 аккредитуемых не получил должных результатов лишь один выпускник.
Работу аккредитационной комиссии возглавляет независимый эксперт, член Национальной медицинской палаты Дмитрий Сикорский.
В 2018 году Приволжский медуниверситет принимал участие в пилотном проекте Минздрава России — на лечебном факультете на этапе ОСКЭ была развернута шестая станция — «Сбор жалоб и анамнеза на первичном амбулаторном приеме». Через данную станцию успешно прошло 57 выпускников.
«Все эксперты — врачи практического здравоохранения и сотрудники Роспотребнадзора отметили возросший уровень знаний выпускниками и владения ими практическими навыками по сравнению с 2017 годом. По итогам аккредитации выпускникам выдадут свидетельства, подобный экзамен планируется проводить раз в пять лет в рамках системы непрерывного медицинского образования», — сообщили в пресс-службе университета.
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