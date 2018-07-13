Одна из школ Некрасовки участвует в конкурсе на лучший проект в сфере строительства 

В Москве выбирают лучший реализованный проект в сфере строительства. На сайте «Активный гражданин» проходит голосование в номинации «Народный выбор». Школа № 2048 района Некрасовка, расположенная на улице Липчанского, дом 6А претендует на звание лучшего проекта учебно-образовательного и воспитательного учреждения.
Школа рассчитана на 2100 мест и имеет статус самой большой в Российской Федерации. При проектировании школы были применены эффективные и прогрессивные решения в области образования, влияющие на формирование новых экспериментальных подходов при создании учебных планов и процессов обучения. (вт)