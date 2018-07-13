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Ученики Кадетской школы №1785 отправились в поход в рамках социально-значимого проекта «Стратегия проектирования»
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Ученики Кадетской школы №1785 отправились в поход в рамках социально-значимого проекта «Стратегия проектирования» 

Управа Таганского района города Москвы 5 часов назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Ребятами руководит преподаватель учебного заведения по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» и команда тренеров «Лаборатории Путешествий».
Благодаря походу кадеты смогут стать сильнее, получить опыт преодоления трудностей в некомфортных условиях и научатся быть единой командой, отметили на сайте образовательного учреждения.
Добавим, что социальный проект реализуется при содействии Департамента образования города Москвы. Чтобы поучаствовать в нем, школьникам необходимо пройти предварительный конкурсный отбор.
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