Ученики Кадетской школы №1785 отправились в поход в рамках социально-значимого проекта «Стратегия проектирования» 

Ребятами руководит преподаватель учебного заведения по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» и команда тренеров «Лаборатории Путешествий».
Благодаря походу кадеты смогут стать сильнее, получить опыт преодоления трудностей в некомфортных условиях и научатся быть единой командой, отметили на сайте образовательного учреждения.
Добавим, что социальный проект реализуется при содействии Департамента образования города Москвы. Чтобы поучаствовать в нем, школьникам необходимо пройти предварительный конкурсный отбор.