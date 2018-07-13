Ученики Кадетской школы №1785 отправились в поход в рамках социально-значимого проекта «Стратегия проектирования»

Ребятами руководит преподаватель учебного заведения по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» и команда тренеров «Лаборатории Путешествий».

Благодаря походу кадеты смогут стать сильнее, получить опыт преодоления трудностей в некомфортных условиях и научатся быть единой командой, отметили на сайте образовательного учреждения.