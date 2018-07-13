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Записаться в кружки и секции школы № 1534 можно через портал государственных услуг Москвы
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Записаться в кружки и секции школы № 1534 можно через портал государственных услуг Москвы 

Твоя Газета 5 часов назад
Фото: Твоя Газета
В будущем учебном году в школе № 1534 будут работать для ребят самые разные кружки и секции — спортивные, творческие, познавательные. Записаться на занятия по интересам можно уже сейчас на портале государственных услуг Москвы.
На бюджетной основе в школе № 1534 в будущем учебном году будут работать секции по баскетболу и волейболу, школа бокса и стрелковый клуб, шахматный клуб, театральная студия, хор «Дети солнца», «Радуга танца», и другие объединения дополнительного образования.
Записаться в кружки, секции и студии можно на www.mos.ru, а также у оператора по адресу: ул. Гримау 11а. стр 1.
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