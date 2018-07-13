Волгоградский Политех не прошёл аккредитацию по девяти специальностям

На «сокращённых» направлениях учится более 500 студентов

По сообщению V1.ru , со ссылкой на приказ Рособрнадзора, в следующем году Политех и филиалы вуза в Волжском и Камышине не смогут выдавать дипломы установленного государством образца по девяти специальностям.

— По итогам аккредитационной экспертизы было принято решение отказать ВолгГТУ в государственной аккредитации образовательной деятельности по ряду уровней профессионального образования по укрупнённым группам профессий, специальностей и направлений подготовки, — говорится в приказе Рособрнадзора. — В список направлений на бакалавриате, не прошедших аккредитацию, вошли: «средства массовой информации и информационно-библиотечное дело», «сервис и туризм», «изобразительное и прикладные виды искусств».

Творческая специальность не выдержала проверки и на специалитете. В камышинском филиале вуза не прошла проверку на бакалавриате «Экономика и управление», где учится 140 студентов.

То же направление подготовки аккредитационная комиссия не пропустила на магистратуре в Волжском филиале политехнического института. Вопрос о продолжении учёбы встал перед 47 студентами.

Студентам, поступившим в этом году в волгоградский Политех на магистратуру «Экономика и управление» придётся устраиваться в другие вузы для завершения образования.

— В аспирантуре госаккредитацию в ВолгГТУ также не прошли специальности «Экономика и управление» и «Образование и педагогические науки», — так же решили в Рособрнадзоре.

Всего на исключённых Рособрнадзором специальностях в ВолгГТУ обучается более 400 человек.

Как рассказал V1.ru проректор по учебной работе ВолгГТУ Игорь Гоник, лишение аккредитации не повлияет на поступление выпускников по исключённым Рособрнадзором направлений подготовки.

— Приёмная кампания идёт в полном разгаре. На непрошедшие госаккредитацию специальности приём документов открыт, — рассказал проректор опорного вуза. — Решение Рособрнадзора никак не повлияет на их обучение. У вуза есть лицензия на образовательную деятельность. Для студентов выделяются государством бюджетные места. В следующем году вуз будет проходить процедуру аккредитации по данным направлениям заново и, надеюсь, всё пройдёт успешно.

Решение Рособрнадзора повлияет на студентов и аспирантов последних курсов обучения. Выпускники следующего года не смогут получить дипломы о высшем образовании.

— В ближайшие дни мы оповестим всех обучающихся в вузе о произошедших переменах. Студентам, аспирантам и магистрантам будет предложено перевестись в другие вузы, чтобы они смогли получить дипломы о высшем образовании установленного государством образца. Будем искать и другие варианты оказания им поддержки.

По словам Игоря Гоника, ничего страшного с вузом после итогов аккредитации не случилось.

— Существенных нарушений в работе ВолгГТУ нет. Думаю, что через год, мы всё восстановим. Главным показателем качественного образования является реализованность на рынке труда его студентов. А наш вуз популярен и востребован.