Пленэр, туризм и коммуникации: ОмГПУ выиграл федеральный грант

Омский государственный педагогический университет направит 3,5 млн руб. на воплощение шести проектов. Накануне Федеральное агентство по делам молодежи подвело итоги всероссийского конкурса молодежных проектов среди вузов. Одним из победителей стал ОмГПУ — теперь омский вуз получит грант 3,5 млн руб.

Он позволит воплотить новые проекты. Среди них — «Открытый омский пленэр», «Развитие студенческой туристской клубной деятельности национальной лиги студенческих клубов — „Профессиональный турист“, „Технология формирования у дошкольников с расстройством аутистического спектра коммуникативных навыков посредством сюжетно-ролевой игры“, „Спортивно-патриотический турнир „Пятерка отважных“, „Стартап педагогического отряда магистрантов „МАГИ“, „Внедрение передовых практик, рекомендованных общественной организацией „Российские cтуденческие отряды“, в процесс подготовки вожатых для летней оздоровительной кампании“.

Напомним, в июне ОмГПУ занял 144-146 место в „Национальном рейтинге университетов“.