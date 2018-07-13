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Эксперт: московские пенсионеры хотят постоянно учиться
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Эксперт: московские пенсионеры хотят постоянно учиться 

Пятый канал 4 часа назад
Фото: Пятый канал
С 2017 года в Москве на базе МГПУ работает образовательная программа «Серебряный университет» для пенсионеров. В университете существует пять факультетов: гуманитарный, здоровья и безопасности, психологический, культуры и творчества, массовых коммуникаций и информатики.
— Спектр образовательных интересов пенсионеров очень широк: от овладения начальными навыками работы на компьютере и гаджетах до литературного творчества. При этом многие хотят и могут заниматься на программах высокого уровня, осваивая более сложные навыки и умения, — цитирует «Экономика сегодня» директора института Марину Шалашову.
Так, люди пенсионного возраста учатся на продвинутых программах по изучению иностранных языков или освоению информационных технологий. Кроме того, старшее поколение активно интересуются психологией.
— Московские пенсионеры — люди легко обучаемые. У них очень высокая мотивация, — заключила Шалашова.
Ранее Пятый канал рассказывал, что через шесть лет пенсии россиян вырастут до 20 тысяч рублей.
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