В Самарской области 1100 молодым врачам дали разрешение на лечение людей 

Выпускники демонстрировали медицинские манипуляции
на специальных манекенах
В 2018 году более тысячи выпускников самарских медицинских вузов получили допуск к профессии.
Аккредитацию врачей проводили в три этапа. Сначала молодым медикам нужно было за час ответить на 60 вопросов в онлайн-режиме на федеральном портале. Второй этап — оценка практических навыков, знаний и умений специалиста. Третий этап — классический экзамен: собеседование выпускника с членами аккредитационной комиссии.
— Мы провели аккредитацию выпускников двух медицинских вузов — Самарского государственного медуниверситета и образовательного частного учреждения РЕАВИЗ. К чести выпускников, все они успешно справлялись с задачами, аккредитация состоялась без потерь. В общей сложности процедуру прошёл 1101 медик, — рассказал председатель аккредитационной комиссии Самарской области, главный врач Сергиевской ЦРБ Сергей Бородулин.
Имея на руках свидетельство о прохождении аккредитации, выпускник медицинского вуза может приступить к работе в качестве участкового терапевта, участкового педиатра или врача скорой помощи.
Многие молодые врачи начнут работать на новых местах уже этим летом. Треть выпускников уйдёт на переподготовку по узким специальностям — акушерство, хирургия, офтальмология и другие. Через два года они вернутся в лечебные учреждения узкими специалистами.