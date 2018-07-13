В Cаратове подвели итоги Универсиады аграрных вузов

Самары, Белгорода, Сегодня на Набережной космонавтов состоялось торжественное закрытие VII всероссийской летней Универсиады аграрных вузов. Спортсмены из Уфы Новосибирска и других городов России отстаивали честь своих учебных заведений.

Призовые места распределились следующим образом. Кубанский аграрный университет — пятое место, четвертыми стали спортсмены из Самары, третье место у Новосибирска. Второе место у студентов Башкирского вуза, а победители — студенты Саратовского государственного аграрного университета.

«С хорошим настроением уедут от нас абсолютно все. Такие соревнования необходимы. Помните, за вами будущее, " — поздравил участников главный судья соревнований Сергей Улегин.