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В Cаратове подвели итоги Универсиады аграрных вузов
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В Cаратове подвели итоги Универсиады аграрных вузов 

САРАТОВ24 6 часов назад
Сегодня на Набережной космонавтов состоялось торжественное закрытие VII всероссийской летней Универсиады аграрных вузов. Спортсмены из Уфы, Самары, Белгорода, Новосибирска и других городов России отстаивали честь своих учебных заведений.
Призовые места распределились следующим образом. Кубанский аграрный университет — пятое место, четвертыми стали спортсмены из Самары, третье место у Новосибирска. Второе место у студентов Башкирского вуза, а победители — студенты Саратовского государственного аграрного университета.
«С хорошим настроением уедут от нас абсолютно все. Такие соревнования необходимы. Помните, за вами будущее, " — поздравил участников главный судья соревнований Сергей Улегин.
Стоит отметить, что такое мероприятие проводится в Саратове во второй раз. Прошлая универсиада аграрных вузов прошла в 2008 году.
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