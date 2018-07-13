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Юные жители Южнопортового совершили «Путешествие в Спортландию»
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Юные жители Южнопортового совершили «Путешествие в Спортландию» 

Управа Южнопортового района 6 часов назад
Фото: Управа Южнопортового района
В корпусе дошкольного образования «Маячок» школы № 1274 имени Владимира Маяковского 12 июля прошло музыкально-спортивное мероприятие «Путешествие в Спортландию». Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Основной задачей мероприятия являлось приобщение дошкольников к занятиям физической культурой и спортом, воспитанию коллективизма, чувства дружбы и товарищества, развитию двигательных качеств, — отметили в администрации.
Напомним, что «Маячок» расположен по адресу: Дубровский проезд, дом 7. (еп)
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