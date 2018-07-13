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В Госдуме предложили принимать демобилизованных солдат в вузы без экзаменов
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В Госдуме предложили принимать демобилизованных солдат в вузы без экзаменов 

В городе N 6 часов назад
Фото: В городе N
Демобилизованных солдат предлагается принимать в вузы без вступительных испытаний. Соответствующий законопроект был внесен в нижнюю палату парламента заместителем председателя думского комитета по обороне Александром Шериным.
По замыслу авторов инициативы, абитуриенты, завершившие службу в армии, должны зачисляться в вузы без экзаменов при наличии положительной характеристики от руководства военной части.
При этом право поступить в высшее учебное заведение, минуя вступительные испытания, имели бы как молодые люди, прошедшие срочную службу, так и контрактники. Обучаться им предлагалось по программам бакалавриата, а в случае, если у военнослужащего, вышедшего в запас, уже имеется степень бакалавра, он мог бы поступить без экзаменов в магистратуру.
Однако депутаты идею своего коллеги из ЛДПР отвергли. Участники заседания напомнили, что в России действует система приема в вузы на конкурсной основе, а принимая абитуриентов вне конкурса, вуз рискует получить неподготовленных студентов, что в свою очередь может привести к массовым отчислениям уже после первой сессии. Кроме того, члены Госдумы уверены, что подобные поправки в закон об образовании приведут к новым фактам коррупции. В частности, бывшие армейцы, не заработавшие положительную характеристику с места службы, могут попытаться заполучить ее незаконным путем.
В правительстве демобилизованным россиянам посоветовали пройти бесплатное обучение на подготовительных отделениях, которые в 2018 году откроются при 58 вузах России.
По материалам postupi.online.ru.
Фото: mil-ru.ru
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