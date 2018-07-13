В КФУ не знают, как 14-летняя девочка вольется в коллектив 18-летних

В КФУ готовятся к приему необычной студентки — Лины Мухаметзяновой, которой на днях исполнилось 14 лет. Она окончила школу экстерном и подала документы в институт международных отношений на лингвистику.

«Естественно, вызывает вопрос юный возраст абитуриента. Мы очень рады, что в республике растут такие талантливые дети, и их очень много. Но получить аттестат о среднем образовании уже в 13 лет — не каждому дано. Нужно очень бережно относиться к талантливому ребенку», — заявил директор института международных отношений КФУ Рамиль Хайрутдинов

Хайрутдинов понимает, что не все будет гладко и идеально: «Меня волнует и психологический контекст. Насколько быстро и безболезненно ребенок-подросток сможет влиться в коллектив юношей и девушек, которые старше на 3-4 года».

Все преподаватели и руководство института будут следить за этими процессами и помогать Лине Мухаметзяновой, сообщает пресс-служба КФУ.

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