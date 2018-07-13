Невинномысский школьник защищает честь России на Тайване

Школьник из Невинномысска защищает честь страны на Азиатско-тихоокеанском форуме талантов.

Андрей Корниенко из невинномысского образовательного центра Фонда Андрея Мельниченко представляет Россию на проходящем с 11 по 16 июля 2018 года на Тайване Азиатско-Тихоокеанском форуме талантов (Asia-Pacific Forum for Science Talented или сокращенно APFst). Организаторами форума выступают Министерство образования и Национальный университет Тайваня (NTNU).

Чтобы попасть в российскую команду участников APFst, ребятам необходимо было пройти национальный отбор и продемонстрировать свои знания английского языка, навыки и креативность. Лучшие поедут на Тайвань и посетят там лекции, мастер-классы ведущих специалистов и выездные мероприятия в IT-компаниях. Все расходы по организации поездки взял на себя Фонд Андрея Мельниченко.

Во время APFst каждому из ребят предстоит войти в одну из межнациональных команд. По окончании вводного курса они должны будут выполнить собственный проект с использованием выданного им инженерного оборудования. При этом от них потребуется преодолеть языковой барьер и трудности межнационального общения (в проектной группе не может быть двух и более человек из одной страны), продемонстрировать креативные способности и навыки работы в команде.

Участие воспитанников образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко в Азиатско-Тихоокеанском форуме талантов — это один из шагов в рамках «Программы поддержки одаренных школьников в регионах присутствия компаний ЕВРОХИМ СУЭК и СГК», которая направлена на углубленное изучение естественнонаучных дисциплин и развитие потенциала одаренных детей в российских регионах.

Благотворительный фонд Андрея Мельниченко — первый в России частный фонд инфраструктурных образовательных проектов в сфере естественных наук. Его миссия состоит в создании среды для развития талантов в российских регионах.

В 2017-2018 гг. в рамках ключевой для Фонда «Программы поддержки одаренных школьников в регионах присутствия компаний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК» были открыты 8 центров детского научного и инженерно-технического творчества в Барнауле, Бийске, Кемерово, Ленинске-Кузнецком , Невинномысске, Новомосковске и Рубцовске . В них более 1500 школьников 5-11 классов углубленно изучают дисциплины естественнонаучного цикла.

Для этого Фондом Андрея Мельниченко создаются все необходимые условия: оборудуются учебные классы и лаборатории, приглашаются лучшие преподаватели из школ и вузов регионов, занятия для всех учащихся бесплатны.