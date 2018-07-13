Ещё
Почти половина мест в вузах Северного Кавказа будут бюджетными
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почти половина мест в вузах Северного Кавказа будут бюджетными 

«Это Кавказ» 6 часов назад
Фото: «Это Кавказ»
В новом учебном году бюджетные места в вузах Северного Кавказа составят примерно половину от общего количества мест.
По данным ТАСС, наибольшее количество мест на бюджете будет отведено на наиболее востребованные у абитуриентов и потенциальных работодателей специальности, включая энергетику, информационные технологии и медицину.
Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) больше всего бюджетных мест предоставит для подготовки строителей, энергетиков, электротехников, экономистов и специалистов нефтегазового дела.
«Абитуриенты достаточно хорошо ориентируются в том, что происходит на рынке труда. В основном поступающие приходят в приемную комиссию, уже определившись с вузом и профессией, которую хотят получить», — сообщила ТАСС секретарь приемной комиссии СКФУ Оксана Кузнецова, отметив, что всего вуз планирует принять на бюджетные места более 3,5 тысячи студентов.
В Кабардино-Балкарском госуниверситете (КБГУ) также отмечают интерес абитуриентов к таким направлениям, как управление в технических системах, информационная безопасность, информатика и вычислительная техника. «По сравнению с предыдущими годами спрос поменялся, больше абитуриентов идут на технические специальности, родители тоже заинтересованы в них», — рассказал ТАСС глава приемной комиссии КБГУ Тимур Гогузоков.
Традиционно востребованными остаются медицинские и фармацевтические специальности. В этом году ряд северокавказских вузов увеличивает квоты бюджетных мест. В частности, Пятигорский медико-фармацевтический институт (ПМФИ) примет 250 человек на специальность «Фармация», а также впервые проведет набор на 20 новых бюджетных мест по специальности «Лечебное дело».
В Дагестане государственный медуниверситет (ДГМУ), который остается одним из самых популярных вузов республики, примет 985 абитуриентов, в том числе 485 — на бюджетные места.
В Северо-Кавказской государственной гуманитарно-технологической академии в Карачаево-Черкесии расширят медицинское направление, добавив к традиционному лечебному делу стоматологию, педиатрию, а также медицинскую кибернетику.
«В республике строится крупный детский [медицинский] центр, под него был заказ Минздрава пролицензировать направление подготовки, специальность «педиатрия», мы это сделали целенаправленно. Плюс есть в республике потребность в кадрах врачей-кибернетиков в связи с поступлением нового оборудования в лечебные учреждения», — сообщила ТАСС проректор по учебной работе академии Галина Нагорная.
Также, по ее словам, в растет интерес абитуриентов к информационными технологиями. В этом году академия примет на бюджетные места 695 человек.
Базовая кафедра по цифровой безопасности, которая будет работать совместно с «Лабораторией Касперского», в этом году откроется в Северо-Осетинском государственном университете имени К. Л. Хетагурова.
«Основными задачами новой структуры станут подготовка специалистов и реализация научно-исследовательских проектов в области защиты информации. В ее рамках преподаватели вуза смогут повышать квалификацию в «Лаборатории Касперского», также их работники будут приезжать в республику или же формировать дистанционное обучение, студенты вуза также смогут проходить практику в компании», — рассказал ТАСС ректор университета Алан Огоев.
«Это Кавказ»: последние новости
Половину махачкалинских школ отремонтируют по проекту «100 школ» Чиновники Северной Осетии возьмут шефство над выпускниками детских домов «Я воспринимал школу как болото, куда молодежь идти не должна»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое наказание для россиян и другие события дня38
Угроза ОПЕК: Россия заберет чужую добычу66
Найден источник «Новичка» в Великобритании240
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека75
Россияне остались без 100 млрд пенсионных накоплений536
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение