Почти половина мест в вузах Северного Кавказа будут бюджетными

В новом учебном году бюджетные места в вузах Северного Кавказа составят примерно половину от общего количества мест.

По данным ТАСС, наибольшее количество мест на бюджете будет отведено на наиболее востребованные у абитуриентов и потенциальных работодателей специальности, включая энергетику, информационные технологии и медицину.

Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) больше всего бюджетных мест предоставит для подготовки строителей, энергетиков, электротехников, экономистов и специалистов нефтегазового дела.

«Абитуриенты достаточно хорошо ориентируются в том, что происходит на рынке труда. В основном поступающие приходят в приемную комиссию, уже определившись с вузом и профессией, которую хотят получить», — сообщила ТАСС секретарь приемной комиссии СКФУ Оксана Кузнецова, отметив, что всего вуз планирует принять на бюджетные места более 3,5 тысячи студентов.

В Кабардино-Балкарском госуниверситете (КБГУ) также отмечают интерес абитуриентов к таким направлениям, как управление в технических системах, информационная безопасность, информатика и вычислительная техника. «По сравнению с предыдущими годами спрос поменялся, больше абитуриентов идут на технические специальности, родители тоже заинтересованы в них», — рассказал ТАСС глава приемной комиссии КБГУ Тимур Гогузоков.

Традиционно востребованными остаются медицинские и фармацевтические специальности. В этом году ряд северокавказских вузов увеличивает квоты бюджетных мест. В частности, Пятигорский медико-фармацевтический институт (ПМФИ) примет 250 человек на специальность «Фармация», а также впервые проведет набор на 20 новых бюджетных мест по специальности «Лечебное дело».

Дагестане государственный медуниверситет (ДГМУ), который остается одним из самых популярных вузов республики, примет 985 абитуриентов, в том числе 485 — на бюджетные места.

В Северо-Кавказской государственной гуманитарно-технологической академии в Карачаево-Черкесии расширят медицинское направление, добавив к традиционному лечебному делу стоматологию, педиатрию, а также медицинскую кибернетику.

«В республике строится крупный детский [медицинский] центр, под него был заказ Минздрава пролицензировать направление подготовки, специальность «педиатрия», мы это сделали целенаправленно. Плюс есть в республике потребность в кадрах врачей-кибернетиков в связи с поступлением нового оборудования в лечебные учреждения», — сообщила ТАСС проректор по учебной работе академии Галина Нагорная.

Также, по ее словам, в растет интерес абитуриентов к информационными технологиями. В этом году академия примет на бюджетные места 695 человек.

Базовая кафедра по цифровой безопасности, которая будет работать совместно с «Лабораторией Касперского» , в этом году откроется в Северо-Осетинском государственном университете имени К. Л. Хетагурова.

«Основными задачами новой структуры станут подготовка специалистов и реализация научно-исследовательских проектов в области защиты информации. В ее рамках преподаватели вуза смогут повышать квалификацию в «Лаборатории Касперского», также их работники будут приезжать в республику или же формировать дистанционное обучение, студенты вуза также смогут проходить практику в компании», — рассказал ТАСС ректор университета Алан Огоев.