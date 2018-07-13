Санчурский суд заставил руководство школы из Кикнурского района возместить средства за медосмотр работникам

Санчурский районный суд взыскал с МКОУ средней общеобразовательной школы в Кикнурском районе денежные средства за неоплаченный медосмотр работникам школы.

Как следует из материалов дела, 17 работников МКОУ СОШ д. Ваштранга Кикнурского района в 2017 году проходили очередной обязательный медицинский осмотр в КОГБУЗ «Кикнурская ЦРБ».

При этом каждый из работников заплатил за прохождение медосмотра 1 тыс. 956 руб. из собственных средств.

Вместе с тем, трудовое законодательство предусматривает обязанность проходить медицинский осмотр педагогическим работникам за счет средств организации-работодателя.

В нарушении указанного требования работодатель денежные средства на проведение медосмотра не выделил, в связи с чем прокурор Кикнурского района обратился в суд за защитой нарушенных прав работников школы.

В мае 2018 года Санчурский районный суд удовлетворил требования прокурора, взыскав со школы в пользу 17 работников денежные средства, потраченные на медосмотр в общей сумме 33 тыс. 252 руб.

На днях решения районного суда вступили в законную силу.

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