В НИУ «МЭИ» прошла Летняя школа для учащихся 10-х классов

В течение всего июня и первой половины июля в НИУ «МЭИ» уже в шестой раз прошла Летняя школа для учащихся 10-х классов школ-партнеров университета из регионов России . Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

— Для прохождения интенсивного недельного обучающего курса в наш вуз приехали 70 юных инженеров из шести школ пяти регионов России: Чувашской республики , Калининградской, Кемеровской и Рязанской областей, Краснодарского края . Занятия были организованы в три смены: с 28 мая по 2 июня, с 13 по 22 июня и с 2 по 6 июля 2018 года, — отметили в пресс-службе.

Участники Летней школы, показавшие лучшие результаты при защите итоговых мини-проектов, выполненных по итогам смен, были приглашены на тематическую смену «Школа молодого энергетика», которая состоится в октябре 2018 года в ВДЦ «Смена». (еп)