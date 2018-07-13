Ещё
В НИУ «МЭИ» прошла Летняя школа для учащихся 10-х классов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В НИУ «МЭИ» прошла Летняя школа для учащихся 10-х классов 

Управа района Лефортово 7 часов назад
Фото: Управа района Лефортово
В течение всего июня и первой половины июля в НИУ «МЭИ» уже в шестой раз прошла Летняя школа для учащихся 10-х классов школ-партнеров университета из регионов России. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.
— Для прохождения интенсивного недельного обучающего курса в наш вуз приехали 70 юных инженеров из шести школ пяти регионов России: Чувашской республики, Калининградской, Кемеровской и Рязанской областей, Краснодарского края. Занятия были организованы в три смены: с 28 мая по 2 июня, с 13 по 22 июня и с 2 по 6 июля 2018 года, — отметили в пресс-службе.
Участники Летней школы, показавшие лучшие результаты при защите итоговых мини-проектов, выполненных по итогам смен, были приглашены на тематическую смену «Школа молодого энергетика», которая состоится в октябре 2018 года в ВДЦ «Смена». (еп)
Управа района Лефортово: последние новости
Преподаватели НИУ «МЭИ» прочли лекции во Вроцлавском университете наук и технологий В НИУ «МЭИ» прошел выпуск слушателей по программе профессиональной переподготовки Инженерные каникулы завершились на базе кафедр НИУ «МЭИ»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое наказание для россиян и другие события дня38
Угроза ОПЕК: Россия заберет чужую добычу66
Найден источник «Новичка» в Великобритании240
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека75
Россияне остались без 100 млрд пенсионных накоплений536
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение