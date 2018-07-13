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Башкирия откроет сотрудничество с Курчатовским институтом в Москве
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Башкирия откроет сотрудничество с Курчатовским институтом в Москве 

ГОРОБЗОР.РУ 6 часов назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Глава Башкирии Рустэм Хамитов посетил московский Научно-исследовательский центр «Курчатовский институт». Как сообщает пресс-центр руководителя региона, в ходе встречи с президентом НИЦ Михаилом Ковальчуком обозначены перспективные направления научного сотрудничества.
Так, речь шла о переработке излишек зерна в различные биологические и химические субстанции более высокого передела с помощью промышленных микроорганизмов и технологий. Стороны пришли к соглашению о создании совместной рабочей группы, которая подготовит соглашение о сотрудничестве Башкирии и Курчатовского института. В их число входит развитие природоподобных технологий с Академией наук республики. Кроме того, предусмотрены совместные образовательные программы с вузами региона и расширение Курчатовского школьного проекта, в котором уже участвует 38 московских школ.
— Сотрудничество с таким крупным научным центром страны, как Курчатовский институт с его уникальной научно-технологической базой и огромным опытом научных разработок в различных сферах — от атомной энергетики до природоподобных технологий — является для Башкирии очень важным, — отметил Рустэм Хамитов.
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