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Ректор УрФУ: международные мероприятия невозможны без наших студентов
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Ректор УрФУ: международные мероприятия невозможны без наших студентов 

РИА Новости 7 часов назад
Если заявка Екатеринбурга победит, то ЭКСПО-2025 может стать первой Всемирной выставкой, которая пройдет на территории России. Окончательное решение будет принято в ноябре 2018 года на сессии генассамблеи Международного бюро выставок. Конкурентами Екатеринбурга остаются Осака и Баку. И сейчас уральский мегаполис активно работает над созданием инфраструктуры, представленной в российской заявке. Ее тема — «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений». Над проектом работали в том числе студенты и преподаватели Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина. Об этом в эксклюзивном интервью радио Sputnik рассказал ректор вуза Виктор Кокшаров.
"Студенты выработали и предложили свои решения, особенно это касается направлений «умный регион» и «умный город», цифровизации основных процессов управления городским хозяйством, транспортными потоками, уличным освещением. Эти решения получили поддержку со стороны региональных властей. И вообще надо сказать, что крупные международные события, которые проводятся в Екатеринбурге, невозможны без участия студентов и преподавателей Уральского федерального университета. Они обеспечивают волонтерскую поддержку, работают с гостями и таким образом создают положительный имидж Екатеринбурга", — сказал Виктор Кокшаров.
Ректор УрФУ\: международные мероприятия невозможны без наших студентовСлушайте полную версию интервью:
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