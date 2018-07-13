Вузы Северного Кавказа расширяют направления подготовки студентов

ТАСС , 13 июля. Вузы северо-кавказских регионов начали прием документов абитуриентов 2018 года и планирую принять тысячи первокурсников. При этом бюджетные места составляют около половины общего количества мест в высших учебных заведениях СКФО.

Наибольшее количество мест на бюджете, по словам представителей вузов, отводится на специальности, которые наиболее востребованные как у абитуриентов, так и у потенциальных работодателей. К ним относятся, например, энергетика, информационные технологии, врачебные специальности.

Вступительная кампания в вузах страны стартовала 20 июня. 26 июля высшие учебные заведения должны закончить прием документов от абитуриентов, поступающих только по результатам ЕГЭ, к этому сроку также должны быть завершены вступительные испытания, проводимых вузом самостоятельно. Не позднее 15 августа вузы должны разместить информацию о дополнительном приеме в случае, если после зачисления по результатам общего конкурса остались свободные места.

О том, какие возможности открывают вузы для абитуриентов Северного Кавказа в этом году и куда пойти учиться, чтобы не было проблем с трудоустройством — в материале ТАСС.

Интерес к технике

Как рассказали ТАСС в управлении по информации и связям с общественностью крупнейшего в регионе Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ), наибольшее количество бюджетных мест предоставлено для подготовки строителей, энергетиков и электротехников, а также экономистов и специалистов нефтегазового дела — эти специальности входят в число наиболее востребованных у абитуриентов.

"Абитуриенты достаточно хорошо ориентируются в том, что происходит на рынке труда. В основном поступающие приходят в приемную комиссию уже определившись с вузом (в состав СКФУ входят 11 институтов, включая два филиала в Пятигорске Невинномысске — прим. ТАСС) и профессией, которую хотят получить", — рассказала ТАСС секретарь приемной комиссии СКФУ Оксана Кузнецова, добавив, что всего вуз в этом году примет на бюджетные места более 3,5 тыс. студентов.

О популярности технических направлений говорят и в других регионах Северного Кавказа. Так, в Кабардино-Балкарском госуниверситете (КБГУ) отмечают интерес абитуриентов к таким направлениям, как управление в технических системах, информационная безопасность, информатика и вычислительная техника. «По сравнению с предыдущими годами спрос поменялся, больше абитуриентов идут на технические специальности, родители тоже заинтересованы в них», — сказал ТАСС председатель приемной комиссии КБГУ Тимур Гогузоков.

Молодежь идет в медицину

Традиционно востребованными остаются медицинские и фармацевтические специальности, по ним ряд северокавказских вузов в этом году увеличивает квоты бюджетных мест. Так, Пятигорский медико-фармацевтический институт (ПМФИ) — филиал Волгоградского государственного медуниверситета, примет 250 человек на специальность «Фармация», это одна из самых больших бюджетных квот в стране. Кроме того, 2018 году здесь впервые проводят набор на 20 новых бюджетных мест по специальности «Лечебное дело».

Растущую популярность медицинских специальностей отмечают в Кабардино-Балкарии , в Дагестане государственный медуниверситет (ДГМУ) также остается одним из самых популярных вузов республики. По данным пресс-службы вуза, в этом году ДГМУ примет 985 абитуриентов, в том числе 485 — на бюджетные места.

"Наиболее востребованными остаются такие специальности, как «лечебное дело» и «стоматология». На них и самый большой конкурс, который на некоторых факультетах доходит до 10 человек на одно место", — рассказали ТАСС в пресс-службе.

В Северо-Кавказской государственной гуманитарно-технологической академии (СевКавГГТА, Карачаево-Черкесия ) спектр направлений по медицинскому направлению в этом году даже расширили — к традиционному лечебному делу добавились стоматология, педиатрия, а также медицинская кибернетика, сообщила ТАСС проректор по учебной работе Галина Нагорная.

"В республике строится крупный детский [медицинский] центр, под него был заказ Минздрава пролицензировать направление подготовки, специальность «педиатрия», мы это сделали целенаправленно. Плюс в республике есть потребность в кадрах врачей-кибернетиков в связи с поступлением нового оборудования в лечебные учреждения", — пояснила собеседница агентства.

Информационные технологии и новые стратегии

Также, по ее словам, в последние годы растет интерес абитуриентов к специальностям, связанным с информационными технологиями. «Большой спрос идет на программную инженерию, в принципе, там ребята у нас трудоустраиваются, в основном, уже с третьего-четвертого курса, их расхватывают [работодатели]. Наверное, возможность трудоустроиться и привлекает абитуриентов», — сказала Нагорная, добавив, что всего академия в этом году примет на бюджетные места 695 человек.

Базовая кафедра по цифровой безопасности совместно с "Лабораторией Касперского" в этом году открывается в Северо-Осетинском государственном университете им. К. Л. Хетагурова (СОГУ), сообщил ТАСС ректор университете Алан Огоев.

"Основными задачами новой структуры станут подготовка специалистов и реализация научно-исследовательских проектов в области защиты информации. В ее рамках преподаватели вуза смогут повышать квалификацию в «Лаборатории Касперского», также их работники будут приезжать в республику или же формировать дистанционное обучение, студенты вуза также смогут проходить практику в компании", — сказал Огоев.

По его словам, в настоящее время факультеты университета переформатируются. В частности, в новом учебном году в СОГУ откроется факультет бизнеса и управления по итогам соглашения с Корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) и МСП Банком.

Кадры «под заказ»

В региональных вузах активно развивается целевой прием абитуриентов по договорам с работодателями. Так, по данным помощника министра образования Ставропольского края Марины Вильевой, с 2013 года по настоящее время на эту форму обучения принято более 3,5 тыс. человек.

В Кабардино-Балкарском госуниверситете, по словам председателя приемной комиссии, потенциальных работодателей привлекают к организации производственной практики студентов. «Эти же работодатели участвуют в составлении учебных планов нашего университета для того, чтобы на выходе они могли получить квалифицированных специалистов. По всем институтам и деканатам очень много заключенных договоров с этими предприятиями», — отметил Гогузоков.

Ингушетии кадры «под заказ» готовят по договоренности с минздравом региона. «Мы готовим кадры, которые им необходимы, более того, врачи приходят на занятия и проводят лекции для слушателей специальности „лечебное дело“, — сказала ТАСС проректор Ингушского госуниверситета (ИнгГУ) Захидат Султыгова.

Чеченской Республике работодателей, помимо обязательного привлечения к учебному процессу в вузах, в последние годы начали привлекать и к выпускным экзаменам, „где они проводят смотр претендентов для себя“, — сказал ТАСС проректор по общим вопросам Чеченского государственного университета Руслан Кутуев.

Юристы и экономисты по-прежнему в тренде

По его словам, в основном тенденции спроса на те или иные специальности остаются неизменными в последние 10-15 лет. „В тренде остаются специальности юриспруденции, государственное муниципальное управление, экономика. На эти специальности уже образовался большой конкурс“, — пояснил собеседник агентства. При этом он добавил, что в последнее время молодые люди в республике проявляют все больше внимания к специальностям, связанным с развитием горных территорий.

»Географический факультет вуза в последнее время ориентируется на поручение главы Чечни, связанное с усилением развития горных районов республики, развития туризма и сервиса. И у людей появился интерес к этим направлениям, потому что они знают, что это гарантированные рабочие места", — сказал Кутуев.

Юриспруденция остается самой популярной специальностью и у ингушских абитуриентов. «Вузом выделено только 14 мест, но желающих уже более 150 человек, при том, что приемная кампания не завершена. На втором месте по популярности — лечебное дело. В предыдущие годы в тройке лидеров всегда были и экономические специальности, но в этом году мы не стали выделять на них бюджетные места», — рассказала ТАСС проректор ИнгГУ.

Она также сообщила, что вуз получил аккредитацию для открытия в следующем году новых специальностей — журналистика, нефтегазовое дело, а также ряд новых технических направлений. «Это те направления, на которых региону не хватает специалистов», — пояснила собеседница ТАСС.