Школа №1421 на Васильцовском Стане присоединена к школе имени маршала Чуйкова

В школе №1421 на улице Васильцовский Стан приостановлена запись поступающих первоклассников. Как сообщили в администрации, образовательное учреждение присоединилось к школе имени маршала Чуйкова, которая расположена в Кузьминках.

— Заявления на обучение в образовательном учреждении необходимо подавать через портал мэра Москвы , указав ГБОУ «Школа на Юго-Востоке имени маршала Чуйкова», — отметил сотрудник администрации.

Добавим, что школа имени маршала Чуйкова находится по адресу Зеленодольская улица, дом 32, корпус 6. (мю)