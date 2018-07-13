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Школа №1421 на Васильцовском Стане присоединена к школе имени маршала Чуйкова
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Школа №1421 на Васильцовском Стане присоединена к школе имени маршала Чуйкова 

Управа Рязанского района 57 минут назад
В школе №1421 на улице Васильцовский Стан приостановлена запись поступающих первоклассников. Как сообщили в администрации, образовательное учреждение присоединилось к школе имени маршала Чуйкова, которая расположена в Кузьминках.
— Заявления на обучение в образовательном учреждении необходимо подавать через портал мэра Москвы, указав ГБОУ «Школа на Юго-Востоке имени маршала Чуйкова», — отметил сотрудник администрации.
Добавим, что школа имени маршала Чуйкова находится по адресу Зеленодольская улица, дом 32, корпус 6. (мю)
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