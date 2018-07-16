Первую в России систему по развитию научных стартапов в вузе запустили в Томске

ТОМСК , 16 июля. / ТАСС /. Научные разработки Томского политехнического университета с 2018 года будут системно поддерживать и доводить до промышленного производства, соответствующая система создана в вузе в июле этого года. Об этом ТАСС в понедельник сообщил заместитель проректора по научной работе и инновациям ТПУ Роман Оствальд.

"У нас создана система Intellect для коммерциализации научных продуктов и доведения их до промышленности. Не секрет, что даже самые замечательные научные открытия зачастую не становятся продуктом для потребителей только потому, что ученые не могут довести их до промышленности в силу разных причин", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, опыт показывает, что существующих систем типа бизнес-инкубаторов не достаточно. Поэтому в ТПУ и создали принципиально новую систему. В пилотном проекте «Intellect» будет курировать разработки Инженерной школы новых производственных технологий. «Аналоги подобных проектов существуют за рубежом, например, в университетах Великобритании . К сожалению, в России такой системы не было, а она необходима, если мы хотим сделать рывок в цифровой экономике», — отметил Оствальд.

В вузе будут искать каналы выхода существующих технологий на рынок и повышать востребованность текущих разработок ТПУ, которые уже продаются. В основе тестирования гипотез они будут использовать такие способы ускорения развития проектов, как HADI-циклы — маркетинговые исследования, которые являются секретом успеха многих известных мировых стартапов.

ТПУ — старейший и один из крупнейших технических вузов в азиатской части России, который был основан в 1896 году. В вузе обучаются более 15 тыс. студентов, более 27% из которых — иностранцы. ТПУ участник проекта по повышению конкурентоспособности российских вузов, вуз известен в России и за ее пределами разработками в области систем спутников, новых материалов, в том числе для медицины.