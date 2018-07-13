Полпред в СКФО посетил бесланскую школу, где в 2004 году участвовал в освобождении заложников

Назначенный в июне полномочным представителем президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников прибыл с визитом в Северную Осетию . Свою поездку он начал с посещения школы № 1 в Беслане , где в 2004 году участвовал в спецоперации по освобождению заложников.

В Беслане Матовников посетил мемориальный комплекс «Город ангелов», где похоронены жертвы теракта 1−3 сентября 2004 года, и спортзал разрушенной школы № 1. После этого с главой региона Вячеславом Битаровым они почтили память погибших от рук террористов детей и взрослых, возложили цветы и венки к памятникам «Дерево скорби» и героям-спецназовцам, сообщается на сайте главы и правительства Северной Осетии.

В 2004 году генерал-майор Александр Матовников принимал участие в спецоперации по освобождению заложников в бесланской школе № 1, а затем — в расследовании теракта.

Матовников был назначен на должность полпреда СКФО указом президента РФ 26 июня. До этого он был заместителем командира Сил специальных операций ВС РФ . В должности полпреда Матовников сменил Сергея Белавенцева, находившегося на этом посту с июля 2016 года.

Теракт в Беслане

Утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки отряд из более чем 30 террористов захватил школу № 1 в Беслане. Бандиты загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. Операция по освобождению заложников началась 3 сентября.