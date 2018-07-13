В поселке Солнечный-2 открылась школа-сад

Образовательное учреждение под названием «Олимпионик» распахнуло двери в 11 микрорайоне саратовского поселка. Особенность в том, что в нем совмещается дошкольное и начальное среднее образование. Количество мест в детсаду составляет 220 единиц, а в четырех классах школы — 80 человек.

Помимо групповых помещений и учебных классов «Олимпионик» оснащен медицинским блоком, пищеблоком, столовой, прачечной, двумя музыкальными и двумя физкультурными залами, кабинетами дополнительного образования и бассейном с душевыми комнатами. На территории расположены 15 навесов для игр, спортивная и концертная площадки.

«Олимпионик» стал третьим в области детсадом, открывшемся в этом году. В процессе строительства находятся еще семь детсадов плюс, а также пять школ.