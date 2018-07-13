Ещё
В поселке Солнечный-2 открылась школа-сад
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В поселке Солнечный-2 открылась школа-сад 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Образовательное учреждение под названием «Олимпионик» распахнуло двери в 11 микрорайоне саратовского поселка. Особенность в том, что в нем совмещается дошкольное и начальное среднее образование. Количество мест в детсаду составляет 220 единиц, а в четырех классах школы — 80 человек.
Помимо групповых помещений и учебных классов «Олимпионик» оснащен медицинским блоком, пищеблоком, столовой, прачечной, двумя музыкальными и двумя физкультурными залами, кабинетами дополнительного образования и бассейном с душевыми комнатами. На территории расположены 15 навесов для игр, спортивная и концертная площадки.
«Олимпионик» стал третьим в области детсадом, открывшемся в этом году. В процессе строительства находятся еще семь детсадов плюс, а также пять школ.
САРАТОВ24: последние новости
Два выпускника саратовских школ с отличием сдали ЕГЭ по испанскому языку Один из ведущих вузов Саратова лишили аккредитации В Энгельсе под открытым небом вручили дипломы выпускникам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост разоряет Украину85
Названа причина жесткого отказа Хабенского Бледанс47
От Москвы останется мокрое место39
Пьяный дебошир вынудил посадить самолет в Москве28
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина337
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
03:33
От Москвы останется мокрое место
Общество Погода
03:04
Похищенного «хлебного короля» отбили у цыган
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение