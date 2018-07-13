Мегашкола для мегагорода: на форуме «Город образования» представят проект «МЭШ»

Проект «Московская электронная школа» («МЭШ») представят на площадке форума «Город образования», который откроется в столице 30 августа. Экспозиция займет 300 квадратных метров. Посетители смогут больше узнать о новых технологиях в образовании, поучаствовав в мастер-классах и интерактивных занятиях.

Ученье — свет, или Как развивается столичное образование

«МЭШ» — это уникальное сочетание традиционных методик и цифровых технологий, которое дает возможность учить и учиться по-новому. Сегодня ресурсы «Московской электронной школы» используют более 2,5 миллиона горожан — родителей, учеников, учителей. Им доступно свыше 250 электронных учебников по всем предметам школьной программы, более 45 тысяч тестовых заданий и 22 тысячи сценариев уроков с первого по 11-й класс.

Учить по-новому: педагогам вручили более 300 грантов за развитие «МЭШ»

Важно, что «МЭШ» — не только школьная программа. Столичные учителя составили более 480 учебных пособий о родном городе. В них вошли и развивающие задания, и полезные материалы о Москве , ее истории, архитектуре, культуре и транспортном сообщении. Подготовлено более восьми тысяч образовательных приложений (игры, тесты, развивающие программы, виртуальные лаборатории), созданных как отдельными разработчиками, так и ИТ-компаниями.

«МЭШ»: комфортно и эффективно

«Московская электронная школа» — это облачная образовательная платформа. Ее разработали для комфортного и эффективного применения цифровых ресурсов и организации учебной деятельности. Вклад в развитие «МЭШ» вносит каждый учитель. Московские школьники могут пользоваться бесплатным, доступным и качественным образовательным контентом.

«МЭШ» вызывает интерес у посетителей и кураторов как всероссийских, так и международных образовательных выставок. На форуме «Город образования» участникам из регионов России и иностранным делегациям расскажут об основных направлениях развития этого уникального проекта.

«Город образования»: 400 экспертов, 100 компаний, 100 тысяч гостей

Московский международный форум «Город образования» пройдет во второй раз. Ожидается, что в нем примут участие представители более 50 стран, 100 тысяч гостей и посетителей, 400 ведущих российских и международных экспертов, 100 компаний-экспонентов.

Главными темами форума станут глобальное городское образование в эпоху трансформации, московское цифровое образование, человеческий капитал в цифровом образовании, крупный бизнес в образовании, а также мегашколы для мегагорода (лаборатория образа жизни и социальных инноваций).

Программу форума этого года помогли дополнить участники проекта «Активный гражданин».

Большинство проголосовавших посчитало, что в нее стоит добавить разнообразные мастер-классы, творческие занятия и квесты. Кроме того, «активные граждане» предложили собственные идеи. Среди вариантов — открыть площадки по обмену опытом, консультационные пункты для родителей и провести вебинары для тех, кто не сможет посетить форум.

В прошлом году в «Городе образования» приняли участие 35 тысяч человек. Спикерами стали 200 экспертов и профессионалов. Инновационные образовательные решения продемонстрировали 80 экспонентов.

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