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В сельских школах на Урале заработала образовательная онлайн-программа по изучению заводов
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В сельских школах на Урале заработала образовательная онлайн-программа по изучению заводов 

ТАСС 1 час назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Интерактивная образовательная программа «Единая промышленная карта», с помощью которой подростки в режиме онлайн могут узнать о специфике работы на промпредприятиях России, заработала для учащихся сельских школ Свердловской области. Об этом в пятницу журналистам сообщила координатор программы Вероника Пиджакова.
Ранее сообщалось, что заключены соглашения о сотрудничестве по реализации программы уже с 26 регионами России, база программы в настоящий момент насчитывает 260 тыс. активных пользователей. Программу поддержала партия «Единая Россия», она была представлена на международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбурге.
"Теперь программа доступна для всех школ, включая сельские. Все школы, вошедшие в программу, получают от некоммерческой организации «Единая промышленная карта» 30 планшетов, чтобы такую равность доступа обеспечить. При этом, планшеты можно использовать и для других обучающих целей", — сказала Пиджакова.
В частности, учащиеся сельских школ могут узнать о научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех»). «В конце занятия ребята сдают тест, который можно сделать индивидуальным, а можно — в формате „гонки“: есть два участника, им предлагается вопрос и три ответа, из которых только один правильный. Кто первый нажал кнопку правильно, тот и победил. Этот игровой момент используется для учащихся начальных классов», — пояснила Пиджакова.
По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, проект «Единая промышленная карта» позволяет одномоментно решать сразу несколько задач: позиционирование и продвижение промышленного потенциала территории, формирование мотивации у подрастающего поколения и воспитания будущего человека труда.
"Если этим не заниматься сегодня, кто придет на наши предприятия завтра? Это направление необходимо максимально развивать, в том числе, как проект «Единая промышленная карта», — сказала журналистам Казакова.
О проекте
Интерактивная программа состоит из 40 уроков продолжительностью по 40 минут каждый. На них школьники из разных классов знакомятся промышленным предприятием. Урок включает рассказ о предприятии, видеофрагменты, рассказывающие о работе заводов, тестовые задания. Программа предусматривает три экскурсионных выезда учащихся на разные предприятия.
Они согласуются с возрастами школьников: учащиеся младших классов «посещают» предприятия пищевой промышленности, метеостанции и подобное, что детям понятно. В средних классах учащиеся узнают о работе транспортной системы, других производств. Для старших уже можно выбирать для «посещения» предприятия машиностроения, металлургии, энергетического комплекса, оборонные.
Сейчас в программе задействованы, в частности, предприятия из Приморья, Чечни, Якутии, Урала.
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