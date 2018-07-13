Клубный час Наше лето состоялся в школе №2073

Фото: официальная страница старшей группы «Капитошки»

Сотрудники школы №2073 организовали клубный час «Наше лето» для детей из образовательной площадки «Василек» 12 июля.

Участникам встречи предложили создать поделки из природного материала. Ребята сделали творческие работы из ракушек на морскую тематику. Кроме этого, специалисты вместе с детьми подготовили флешмоб, отметили на официальной странице старшей группы «Капитошки» в социальных сетях.

Напомним, что мероприятие состоялось в рамках кружка «Радуга творчества». Творческие занятия провела педагог школы №2073 Наталия Седова.