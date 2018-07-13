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Выпускникам МФЮА вручат дипломы о высшем образовании на следующей неделе
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Выпускникам МФЮА вручат дипломы о высшем образовании на следующей неделе 

Коньково 2 часа назад
Фото: Коньково
Выпускникам МФЮА вручат дипломы о высшем образовании 18 июля. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.
Церемония вручения будет проходить по традиции в главном корпусе университета, который находится в районе Коньково на улице Введенского, 1а, в аудитории 8.2 (8 этаж). Выпускников просят прибыть на церемонию за 40 минут до ее начала, чтобы зарегистрироваться.
К 11.00 на вручение приглашаются выпускники учебных корпусов «Варшавский», «Авиамоторный», «Аэропорт».
К 15.00 ждут выпускникам корпусов «Калужский», «Волгоградский проспект» и института дополнительного образования.
К слову, 9 июля в МФЮА состоялась церемония вручения дипломов о среднем профессиональном образовании. Заветные корочки получили около 1000 ребят! Их новоиспеченным специалистам вручали первый проректор Олег Алексеевич Забелин, директор колледжа Людмила Борисовна Шустер, деканы учебных корпусов. Некоторые, особо отличившиеся выпускники, получили грамоты за участие в общественной жизни МФЮА и активную жизненную позицию.
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