Ещё
Двадцать школьников из Реутова вошли в резерв «НПО машиностроения»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Двадцать школьников из Реутова вошли в резерв «НПО машиностроения» 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Двадцать школьников, зачисленных в специализированный инженерный класс лицея Реутова, станут основой кадрового резерва одного из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России — «НПО машиностроения», сообщил глава Реутова Станислав Каторов.
По данным Реутовского информагентства, в пятницу в подмосковном Реутове прошло совещание, посвященное выпуску оборонной и гражданской продукции организациями оборонно-промышленного комплекса Московской области.
«В Реутове мы уже готовим свои кадры, руководствуясь принципом «Город — предприятию, предприятие — городу». Первого сентября за парты специализированного инженерного 10 класса реутовского лицея сядут 20 школьников, прошедших серьезный отбор. Помимо коренных реутовчан здесь будут учиться ребята из Тулы, Белгорода, Балашихи, Железнодорожного и Москвы. Это — наш совместный проект с градообразующим предприятием «НПО Машиностроения» и аэрокосмическим факультетом МГТУ имени Баумана», — сказал Каторов.
На сегодняшний день в Реутове работают 10 школ, лицей, гимназия и два учреждения дополнительного образования. При этом в городе полностью ликвидирована практика двухсменного обучения в школах. На развитие образования до конца 2018 года власти Реутова потратят 1,5 миллиарда рублей, что сопоставимо почти с тремя четвертями годового бюджета города.
РИАМО: последние новости
Гипермаркет «Касторама» ввели в эксплуатацию в Одинцове Около 3,7 млн кв метров жилья ввели в эксплуатацию в Подмосковье за полгода Вторую смену в школах Серпухова ликвидируют к 2020 году
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост разоряет Украину74
Названа причина жесткого отказа Хабенского Бледанс48
От Москвы останется мокрое место39
Пьяный дебошир вынудил посадить самолет в Москве27
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина342
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
03:33
От Москвы останется мокрое место
Общество Погода
03:04
Похищенного «хлебного короля» отбили у цыган
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение