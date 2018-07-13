Двадцать школьников из Реутова вошли в резерв «НПО машиностроения»

Двадцать школьников, зачисленных в специализированный инженерный класс лицея Реутова , станут основой кадрового резерва одного из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России — «НПО машиностроения», сообщил глава Реутова Станислав Каторов

По данным Реутовского информагентства, в пятницу в подмосковном Реутове прошло совещание, посвященное выпуску оборонной и гражданской продукции организациями оборонно-промышленного комплекса Московской области

«В Реутове мы уже готовим свои кадры, руководствуясь принципом «Город — предприятию, предприятие — городу». Первого сентября за парты специализированного инженерного 10 класса реутовского лицея сядут 20 школьников, прошедших серьезный отбор. Помимо коренных реутовчан здесь будут учиться ребята из Тулы, Белгорода Балашихи , Железнодорожного и Москвы . Это — наш совместный проект с градообразующим предприятием «НПО Машиностроения» и аэрокосмическим факультетом МГТУ имени Баумана », — сказал Каторов.

На сегодняшний день в Реутове работают 10 школ, лицей, гимназия и два учреждения дополнительного образования. При этом в городе полностью ликвидирована практика двухсменного обучения в школах. На развитие образования до конца 2018 года власти Реутова потратят 1,5 миллиарда рублей, что сопоставимо почти с тремя четвертями годового бюджета города.