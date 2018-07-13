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Семинар о конструировании социальных общностей прошел в психолого-педагогическом университете
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Семинар о конструировании социальных общностей прошел в психолого-педагогическом университете 

Управа района Мещанский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
В Московском государственном психолого-педагогическом университете 10 июля состоялся семинар «От совместного действия — к конструированию новых социальных общностей». Он был приурочен к юбилею ректора учебного заведения Виталия Рубцова.
На сайте образовательной организации отметили, что на мероприятии присутствовали 90 человек.
С докладами выступили аспиранты, магистранты, преподаватели, представители образовательных и научно-исследовательских организаций. На встрече обсудили такие темы, как: «Социогенез и продуктивная природа совместного действия», «От содействия — к сотворчеству. Становление новых форм общности в совместной деятельности», «Совместность в игровой, учебной и проектной деятельности» и другие.
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