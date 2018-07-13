Семинар о конструировании социальных общностей прошел в психолого-педагогическом университете

В Московском государственном психолого-педагогическом университете 10 июля состоялся семинар «От совместного действия — к конструированию новых социальных общностей». Он был приурочен к юбилею ректора учебного заведения Виталия Рубцова

На сайте образовательной организации отметили, что на мероприятии присутствовали 90 человек.

С докладами выступили аспиранты, магистранты, преподаватели, представители образовательных и научно-исследовательских организаций. На встрече обсудили такие темы, как: «Социогенез и продуктивная природа совместного действия», «От содействия — к сотворчеству. Становление новых форм общности в совместной деятельности», «Совместность в игровой, учебной и проектной деятельности» и другие.