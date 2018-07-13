Ещё
Обычные школьные доски оказались эффективнее интерактивных
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обычные школьные доски оказались эффективнее интерактивных 

Мир24 2 часа назад
Использование обычных досок и мела в процессе обучения способно повысить успеваемость учеников — к такому выводу пришли исследователи из Education Endowment Foundation (EEF).
В последние годы эти атрибуты «старой школы» считались пережитком прошлого и постепенно исчезали, уступая место планшетам и интерактивным доскам. Однако специалисты призвали не торопиться отказываться от них.
Письмо на доске мелом позволяет ученику сразу наглядно оценить результаты своей работы — вместо того, чтобы отметить один из вариантов теста и ждать, пока он будет проверен, сообщает Daily Mail.
Исследование охватило 140 школ Великобритании и заняло около трех лет. Не отрицая пользы современных технологий, ученые отметили, что после двух месяцев использования обычных досок успеваемость школьников росла.
В рамках эксперимента ученые попросили учащихся выпускных классов отвечать на вопросы при помощи небольших досок и куска мела.
Результаты показали, что менее одаренные ребята извлекли максимальную пользу от возвращения школьных досок. Стоимость такого проекта по повышению успеваемости составила всего £1 на человека, так что его можно применять и для студентов из малообеспеченных семей.
Один из учителей, кто испробовал систему с досками, заключил, что секрет ее эффективности заключается в простоте. Другие инициативы, по мнению работников сферы образования, похожи на «новую одежду императора» — когда появляется что-то новое, о предыдущих наработках просто забывают.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Медведев назначил Комарова замминистра науки и высшего образования Дело «пьяного мальчика»: судмедэксперта отправят под суд Верка Сердючка покидает сцену
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост разоряет Украину85
Названа причина жесткого отказа Хабенского Бледанс47
От Москвы останется мокрое место39
Пьяный дебошир вынудил посадить самолет в Москве28
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина337
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
03:33
От Москвы останется мокрое место
Общество Погода
03:04
Похищенного «хлебного короля» отбили у цыган
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение