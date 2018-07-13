Обычные школьные доски оказались эффективнее интерактивных

Использование обычных досок и мела в процессе обучения способно повысить успеваемость учеников — к такому выводу пришли исследователи из Education Endowment Foundation (EEF).

В последние годы эти атрибуты «старой школы» считались пережитком прошлого и постепенно исчезали, уступая место планшетам и интерактивным доскам. Однако специалисты призвали не торопиться отказываться от них.

Письмо на доске мелом позволяет ученику сразу наглядно оценить результаты своей работы — вместо того, чтобы отметить один из вариантов теста и ждать, пока он будет проверен, сообщает Daily Mail.

Исследование охватило 140 школ Великобритании и заняло около трех лет. Не отрицая пользы современных технологий, ученые отметили, что после двух месяцев использования обычных досок успеваемость школьников росла.

В рамках эксперимента ученые попросили учащихся выпускных классов отвечать на вопросы при помощи небольших досок и куска мела.

Результаты показали, что менее одаренные ребята извлекли максимальную пользу от возвращения школьных досок. Стоимость такого проекта по повышению успеваемости составила всего £1 на человека, так что его можно применять и для студентов из малообеспеченных семей.

Один из учителей, кто испробовал систему с досками, заключил, что секрет ее эффективности заключается в простоте. Другие инициативы, по мнению работников сферы образования, похожи на «новую одежду императора» — когда появляется что-то новое, о предыдущих наработках просто забывают.

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