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Нефтехимики готовят новые кадры
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Нефтехимики готовят новые кадры 

Волга Ньюс 2 часа назад
Фото: Волга Ньюс
Поиск и подготовка кадров для завода начинается в школах города и области и строится в соответствии с принятой системой непрерывного образования «Школа — вуз — предприятие». У ННК авторитет социально ориентированного предприятия, и это большой плюс для мотивации школьников, их осознанного подхода к выбору профессии.
Многолетняя практика убедила в эффективности «Роснефть-классов», направленных на подготовку учащихся к поступлению на специальности химического профиля в ведущие вузы страны. За время реализации проекта с 2012 года профильные классы окончили 115 выпускников, 66 из них — с медалями.
Программа обучения в профильном классе включает углубленное изучение математики, химии, физики. При поддержке АО «ННК» ученики занимаются научной деятельностью, участвуют в престижных олимпиадах и конкурсах, бывают на экскурсиях на производственных площадках нефтехимической компании.
Во время обучения с ними занимаются не только школьные учителя, но и преподаватели Самарского технического университета и Российского государственного университета нефти и газа им. И. М. Губкина.
Выпускники, успешно закончившие «Роснефть-класс» и прошедшие довузовскую подготовку, участвуют в конкурсе целевиков и имеют возможность стать студентами профильных вузов. При поступлении в вуз по целевому направлению от АО «ННК» и успешном обучении они получают стипендию от предприятия.
Но самое главное, что профессиональная подготовка, точнее ее практическая часть, проходит в заводских цехах, куда выпускники вузов придут работать.
Кстати, в этом году четверо выпускников «Роснефть-класса» уже заключили договор с региональным минпромом и Самарским техническим университетом, согласно которому они будут обучаться на целевых бюджетных местах по специальности «химическая технология». После окончания вуза им будут предложены рабочие места в АО «ННК». В такой перспективе без пяти минут студенты видят много плюсов.
Весной на практику к нефтехимикам приезжали учащиеся средних специальных учебных заведений из Новокуйбышевского и Чапаевского нефтехимических техникумов, а также Самарского энергетического колледжа. В течение летнего периода в АО «ННК» пройдут практику около 50 студентов из Самарского технического университета, а также известнейших университетов страны — МГУ им. М. В. Ломоносова, РХТУ им. Д. И. Менделеева, РГУ им. И. М. Губкина.
Юлия Тополюк, доцент кафедры технологии химических веществ нефтяной и газовой промышленности, директор инжинирингового центра РГУ нефти и газа Национальный исследовательский университет им. И. М. Губкина:
— Мы привезли на практику целевиков от предприятия. Шесть третьекурсников и четыре второкурсника со специальности «химическая технология». Некоторые ребята будут писать дипломные проекты на основе полученных данных на практике: пересчитывать на большую мощность установки или рассчитывать аппараты, технологическое оборудование. Мы тесно взаимодействуем с заводом и учитывая пожелания нефтехимиков, направляем ребят-целевиков на те производства, где молодые кадры особенно востребованы.
Ян Малькевич, выпускник «Роснефть-класса» 2015 года, студент четвертого курса РГУ:
— «Роснефть-класс» дал мне достойный уровень знаний. Хорошая подготовка по химии и английскому здорово облегчили учебу на первом курсе. На производственной практике я собираю материал для написания дипломной работы по специальности «химическая технология».
Наталья Калинина, заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам АО «ННК»:
— В этом году заканчивают высшие учебные заведения ученики самого первого набора профильного класса в школе № 5, который открыл свои двери в 2012 году. Среди ребят — выпускники Российского государственного университета имени Губкина, Российского химико-технологического университета имени Менделеева, Самарского технического университета. И конечно, мы возлагаем на них большие надежды как на грамотных химиков-технологов. В процессе получения высшего образования они приезжали к нам на практику, изучали технологические процессы и производства. Это значит, что для адаптации молодым специалистам потребуется меньше времени.
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