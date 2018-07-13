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На строительство новой школы в Магнитогорске потратили больше 600 миллионов рублей
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На строительство новой школы в Магнитогорске потратили больше 600 миллионов рублей 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Глава Челябинской области Борис Дубровский проконтролировал ход строительства новой школы в Магнитогорске. Учебное заведение распахнет свои двери уже 1 сентября 2018 года.
Как сообщает пресс-служба губернатора, на возведение объекта из регионального бюджета было выделено 594 миллиона рублей, еще 10 миллионов рублей добавили из местной казны. Школа, рассчитанная на 825 человек, появится в 144 микрорайоне — это правобережная часть Магнитогорска, Орджоникидзевский район.
Сегодня объект готов на 85%. В настоящее время завершаются работы по прокладке инженерных сетей и коммуникаций, ведется отделка, благоустраивается прилегающая территория.
Новая школа будет трехэтажной. В планировку здания заложен принцип территориального разделения школьников по возрасту. Таких «возрастных» блоков будет всего пять. Также для ребят построят два спортивных зала, бассейн, столовую с буфетом, актовый зал, библиотеку, детские площадки и зоны для занятий спортом.
«Открытие школы позволит уменьшить загруженность школ южной части города, снизить на 50% количество обучающихся во вторую смену в двух ближайших учебных заведениях. Также она позволит полноценно организовать во второй половине дня дополнительное образование детей и станет центром физкультурно-спортивной работы с детьми в микрорайоне», — подчеркнули в пресс-службе губернатора.
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области
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