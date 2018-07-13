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Миллионные гранты на поддержку молодежных проектов получили два саратовских вуза
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Миллионные гранты на поддержку молодежных проектов получили два саратовских вуза 

САРАТОВ24 2 часа назад
Фото: САРАТОВ24
Подведены итоги конкурса молодежных проектов среди вузов и физических лиц в рамках четырех окружных образовательных форумов. Размер грантового фонда конкурса в 2018 году составил 4,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства молодежной политики и спорта области.
Всего было подано 2523 заявки от 380 высших учебных заведений страны. Оценкой каждого проекта занимались по три федеральных эксперта из 161. Проходила она в онлайн режиме и была организована на платформе автоматизированной информационной системы «Молодежь России».
Проекты Поволжского института управления РАНХиГС вошли в число обладателей гранта на общую сумму 15 000 000 рублей. Деньги пойдут на поддержку двух проектов:
— «Золотой кадровый банк — золотым работодателям (Первая ступень лидеров России)» Проект подразумевает создание банка лучших студентов и выпускников института. Это позволит наладить взаимодействие организаций, власти и молодежи для развития кадрового потенциала Приволжского федерального округа, а также выявить и поддержать талантливую молодежь.
— «Центр подготовки вожатых для работы с детьми-сиротами и детьми с ограниченными возможностями здоровья „DobroСвет“. Проект призван обеспечить качественную подготовку вожатых с учетом специфики работы с детьми-сиротами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, привлечь внимание молодежи к их проблемам.
Саратовский государственный аграрный университет подготовил на конкурс девять проектов, из них поддержаны:
— „Молодежный центр научно-исследовательских экспедиций в области агробиологических наук“ (номинация „Студенческий спорт, туризм“), размер гранта — 2 300 000 рублей.
— Международная школа молодых ученых аграрных вузов и НИИ „Научная волна“ (номинация „Науки и инновации“), размер гранта — 1 000 000 рублей.
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