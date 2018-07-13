Учителя школы № 1883 приняли участие в открытом мероприятии для работников образования

7 июля педагоги школы № 1883, В. Е. Самохина, Е. Л. Смирнова и С. Ю. Макарочкина посетили открытое мероприятие для учителей Москвы . Встреча лидеров Народная учительская электронная методическая среда (НУЭМС) и педагогов Москвы состоялась на территории клуба НУЭМС в Темоцентре. Об этом сообщается на сайте школы № 1883.

Народная учительская электронная методическая среда (НУЭМС) — это портал для свободного от методического контроля профессионального взаимодействия педагогов столицы. На встрече обсуждали самые живые темы образования. Учителя узнали, как социальные сети влияют на подростков, и о том, как обезопасить себя в сети.

Татьяна Громова , учитель начальных классов, рассказала о технологии смешанного обучения, которая подразумевает различные модели (перевёрнутый класс, ротация станций, ротация лабораторий и гибкой модели), а учителя поучаствовали в небольшом обзоре системы мгновенного опроса Пликерс. В своем выступлении «Что такое дисциплина?» Мария Смирнова , опираясь на свой опыт, попыталась выявить основные моменты дисциплины.

В заключение было проведено «Альфа — тестирование» настольной игры для Форума «Город Образования».