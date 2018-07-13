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Учителя школы № 1883 приняли участие в открытом мероприятии для работников образования
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Учителя школы № 1883 приняли участие в открытом мероприятии для работников образования 

Южное Бутово 2 часа назад
Фото: Южное Бутово
7 июля педагоги школы № 1883, В. Е. Самохина, Е. Л. Смирнова и С. Ю. Макарочкина посетили открытое мероприятие для учителей Москвы. Встреча лидеров Народная учительская электронная методическая среда (НУЭМС) и педагогов Москвы состоялась на территории клуба НУЭМС в Темоцентре. Об этом сообщается на сайте школы № 1883.
Народная учительская электронная методическая среда (НУЭМС) — это портал для свободного от методического контроля профессионального взаимодействия педагогов столицы. На встрече обсуждали самые живые темы образования. Учителя узнали, как социальные сети влияют на подростков, и о том, как обезопасить себя в сети.
Татьяна Громова, учитель начальных классов, рассказала о технологии смешанного обучения, которая подразумевает различные модели (перевёрнутый класс, ротация станций, ротация лабораторий и гибкой модели), а учителя поучаствовали в небольшом обзоре системы мгновенного опроса Пликерс. В своем выступлении «Что такое дисциплина?» Мария Смирнова, опираясь на свой опыт, попыталась выявить основные моменты дисциплины.
В заключение было проведено «Альфа — тестирование» настольной игры для Форума «Город Образования».
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