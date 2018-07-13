Не стало легенды костромского истпеда Клары Ворониной

12 июля ушла из жизни легенда костромского истпеда — Клара Андреевна Воронина, кандидат психологических наук, доцент, декан историко-педагогического факультета Костромского государственного педагогического института им. Н. А. Некрасова. Ее помнят как удивительного человека, влюбленного в жизнь и свою профессию.

Клару Андреевну называли своим любимым педагогом сотни студентов, которых она учила. Ее уважали за активную жизненную позицию, преданность своему делу, за творческий подход к работе, за служение историко-педагогическому факультету, на многие годы ставшему фирменной маркой КГПИ им. Н. А. Некрасова.

Клара Воронина родилась в 1929 году. В 1947-1951 годах училась в Ленинградском государственном университете им. Герцена, потом поступила туда же в аспирантуру при кафедре психологии. К окончанию аспирантского периода в 1961 году написала диссертацию по проблемам детского чтения. Параллельно с учебой в аспирантуре Клара Андреевна работала преподавателем кафедры педагогики и психологии Мордовского госуниверситета в Саранске

После переезда в 1969 году в Кострому почти 20 лет, до 1989-го, Воронина была бессменным преподавателем логики и психологии КГПИ им. Некрасова. Дважды становилась деканом историко-педагогического факультета вуза — в 1969-1972 и в 1976-1978 годах. Написала серию книг по методике профессионального воспитания.

В 1962 году на базе историко-филологического факультета было открыто одно из первых и немногих в стране отделений по подготовке учителей истории и пионервожатых с высшим образованием. Существенный вклад в становление новой специальности внесли его первые деканы, среди которых была и К. А. Воронина.

Кларе Андреевне принадлежала идея организации регулярных встреч выпускников истпеда. Возникла эта идея еще в самом начале становления историко-педагогического факультета, и до сих пор она жива. Каждые 5 лет в Кострому слетаются истпедовцы — выпускники разных лет. Очередной такой слет состоялся в прошлом году, и приурочен он был к 55-летию историко-педагогического факультета. Костромской государственный университет гордится выпускниками истпеда, которые бережно хранят традиции факультета, верны студенческому братству благодаря участию в их судьбе, таланту, душе и сердцу Клары Андреевны Ворониной, — рассказывают в пресс-центре КГУ.

Уйдя на пенсию значительно позже положенного, завершив педагогическую работу в вузе, Клара Андреевна продолжала оставаться полезной и нужной людям. Она организовала психологическую службу в школах Костромы и работала методистом городского методического центра управления образования.

О времени и месте похорон К. А. Ворониной будет сообщено дополнительно.