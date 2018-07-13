Школьники из Текстильщиков побывали в палаточном лагере в Калужской области

Воспитанники школы №654 имени Фридмана, которая находится в Текстильщиках, завершили отдых в палаточном лагере «Бригантинск» на территории Калужской области . Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Бригантинск — город-государство. Населяют его в основном школьники из 8–11-х классов. Обычно здесь находятся одновременно от 80 до 100 человек. Управляют городом мэр и министры культуры, юстиции, спорта, эрудиции, печати, здравоохранения. Все эти должности выборные. Выборы проходят по всем правилам: в первый день смены проводятся выдвижение кандидатов, предвыборная гонка, тайное голосование. По традиции последних лет каждая бригантинская смена посвящена какой-нибудь теме, дате или событию. В этом году тематических направлений было даже два: юбилей клуба интеллектуальных игр «Стратегия» и чемпионат мира по футболу, — пояснил сотрудник школы.

По словам представителя школы, воспитанники, посетившие этот лагерь, получают навыки взаимодействия со сверстниками в неформальной среде и становятся организаторами классных и общешкольных дел, активно работают в органах школьного самоуправления. (мю)