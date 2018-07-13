Ростовский вуз будет учить блокчейн-технологиям

Ростовский вуз будет учить студентов блокчейн-технологиям

Донской государственный технический университет запустил две магистерские программы по блокчейн-технологии, сообщает в пятницу пресс-служба вуза.

"В течение двух лет студенты будут осваивать курсы по интеллектуальным информационным системам, распределенным технологиям, криптовалюте, криптобиржам, кибербезопасности и цифровой экономике. Обучение начнется уже в этом учебном году", — говорится в информации.

Будущие магистры принимаются по направлениям: "Интеллектуальные системы на основе BlockChain технологий" и "Цифровой бухгалтерский учет и менеджмент". Магистрантов обучат разрабатывать новые информационные системы на уровне ведущих мировых аналогов для применения как в традиционных, так и в инновационных областях, а также создавать новые формы и структуры электронных платежей.

"Мы предлагаем магистрантам опорного вуза углубленно изучить технологию распределенного реестра. BlockChain — перспективная технология, стремительно внедряющаяся во многие сферы нашей жизни. Спрос на специалистов в этой области растет с каждым днем", — отметил проректор по учебной работе и подготовке кадров высшей квалификации ДГТУ Алексей Бескопыльный.