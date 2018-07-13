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Ростовский вуз будет учить блокчейн-технологиям
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Ростовский вуз будет учить студентов блокчейн-технологиям 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Донской государственный технический университет запустил две магистерские программы по блокчейн-технологии, сообщает в пятницу пресс-служба вуза.
"В течение двух лет студенты будут осваивать курсы по интеллектуальным информационным системам, распределенным технологиям, криптовалюте, криптобиржам, кибербезопасности и цифровой экономике. Обучение начнется уже в этом учебном году", — говорится в информации.
Будущие магистры принимаются по направлениям: "Интеллектуальные системы на основе BlockChain технологий" и "Цифровой бухгалтерский учет и менеджмент". Магистрантов обучат разрабатывать новые информационные системы на уровне ведущих мировых аналогов для применения как в традиционных, так и в инновационных областях, а также создавать новые формы и структуры электронных платежей.
"Мы предлагаем магистрантам опорного вуза углубленно изучить технологию распределенного реестра. BlockChain — перспективная технология, стремительно внедряющаяся во многие сферы нашей жизни. Спрос на специалистов в этой области растет с каждым днем", — отметил проректор по учебной работе и подготовке кадров высшей квалификации ДГТУ Алексей Бескопыльный.
Программы разработаны совместно с университетом Никосии (Кипр). К проведению занятий будут привлекаться зарубежные лекторы из университетов-партнеров. В перспективе преподавание в магистратуре по блокчейн-технологиям будет проводиться на английском языке.
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