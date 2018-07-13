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С колледжем простились измайловские студенты
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С колледжем простились измайловские студенты 

Управа района Измайлово города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Выпускникам колледжа автоматизации информационных технологий №20 вручены дипломы, и они простились с учителями и однокурсниками.
В учреждении дополнительного образования «Центр творчества им А. В. Косарева» в конце июня 565 выпускникам, представляющим несколько структурных подразделений КАИТ-20, вручены дипломы.
Юношей и девушек во время торжественной части поздравили преподаватели и родители, а также представители предприятий-партнеров колледжа, вузов, общественных организаций и различных органов власти города Москвы. Они пожелали ребятам ставить перед собой самые невероятные цели и достигать их, несмотря ни на что!
Стоит отметить, что 110 юношей и девушек окончили колледж автоматизации информационных технологий №20 с отличием.
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