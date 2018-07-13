С колледжем простились измайловские студенты

Выпускникам колледжа автоматизации информационных технологий №20 вручены дипломы, и они простились с учителями и однокурсниками.

В учреждении дополнительного образования «Центр творчества им А. В. Косарева» в конце июня 565 выпускникам, представляющим несколько структурных подразделений КАИТ-20, вручены дипломы.

Юношей и девушек во время торжественной части поздравили преподаватели и родители, а также представители предприятий-партнеров колледжа, вузов, общественных организаций и различных органов власти города Москвы . Они пожелали ребятам ставить перед собой самые невероятные цели и достигать их, несмотря ни на что!

Стоит отметить, что 110 юношей и девушек окончили колледж автоматизации информационных технологий №20 с отличием.