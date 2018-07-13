На День открытых дверей приглашает 14 июля Институт гуманитарного образования

Жители Измайлова смогут пообщаться с преподавателями и познакомиться с условиями обучения в вузе.

В субботу, 14 июля, Институт гуманитарного образования и информационных технологий приглашает москвичей, выпускников школ и других учебных заведений к себе в гости. Юноши и девушки окажутся в образовательной атмосфере института, пообщаются с практикующими специалистами, которые поделятся личным опытом. Они узнают, что во время обучения в ИГУМО уже хорошо известны дальнейшие перспективы в трудоустройстве, а некоторые студенты во время обучения получают предложения по устройству на работу.

Москвичам расскажут также о мастер-классах, которые еженедельно проходят в вузе, а преподаватели ответят на все вопросы москвичей.

Начало Дня открытых дверей в 12 часов.

Адрес: ул. Верхняя Первомайская, д. 53.