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Аэропорт Домодедово посетили измайловские школьники
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Аэропорт Домодедово посетили измайловские школьники 

Управа района Измайлово города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Учащиеся школы №444 стали участниками профориентационного проекта, во время которого они учились управлять аэродромной техникой, обслуживать пассажиров перед рейсом.
Старшеклассники 444-й школы Измайлова приняли участие в профориентационном проекте «DME Live Practice», который проходил в Домодедово. Ребята выступили здесь в роли пассажиров, а студенты столичных вузов стали директорами аэропортов, техническим персоналом, поварами, агентами регистрации, журналистами. Во время деловой игры юноши и девушки освоили более 30 профессий, от которых зависит бесперебойная и качественная работа аэропорта. Молодежь управляла аэродромной техникой, обслуживали пассажиров перед рейсом, готовили к вылету три лайнера.
Измайловские школьники были удивлены: сколько же профессий есть в аэропорту. А по окончании программы в ходе концерта объявляли лучших пассажиров. В итоге ученица Варвара Юдина со своими одноклассниками получила подарок за активное участие в деловой игре.
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