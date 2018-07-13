Аэропорт Домодедово посетили измайловские школьники

Учащиеся школы №444 стали участниками профориентационного проекта, во время которого они учились управлять аэродромной техникой, обслуживать пассажиров перед рейсом.

Старшеклассники 444-й школы Измайлова приняли участие в профориентационном проекте «DME Live Practice», который проходил в Домодедово . Ребята выступили здесь в роли пассажиров, а студенты столичных вузов стали директорами аэропортов, техническим персоналом, поварами, агентами регистрации, журналистами. Во время деловой игры юноши и девушки освоили более 30 профессий, от которых зависит бесперебойная и качественная работа аэропорта. Молодежь управляла аэродромной техникой, обслуживали пассажиров перед рейсом, готовили к вылету три лайнера.

Измайловские школьники были удивлены: сколько же профессий есть в аэропорту. А по окончании программы в ходе концерта объявляли лучших пассажиров. В итоге ученица Варвара Юдина со своими одноклассниками получила подарок за активное участие в деловой игре.