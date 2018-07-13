«Микрон» заключил соглашение о развитии образовательных программ

Екатеринбурге на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2018» ПАО «Микрон» , БФ «Система» и ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе микроэлектронного предприятия Зеленограда.

Стороны планируют развивать и запускать образовательные проекты, способствующие обеспечению наукоемких отраслей компетентными кадрами. В том числе АГУ примет участие в благотворительной федеральной программе «Микрона» и БФ «Система» в сфере дополнительного профессионального образования для студентов старших курсов.

Набор студентов продлится до 1 сентября. Первый набор пилотного проекта будет закрытым: кандидаты на участие в программе выдвигаются проректорами и ректорами вузов-партнеров через систему рекомендаций.