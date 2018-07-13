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Что такое предуниверсарии, открытые в Уфе, и как туда поступить учиться?
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Что такое предуниверсарии, открытые в Уфе, и как туда поступить учиться? 

АиФ-Уфа 3 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
В республике открыты два предуниверсария — на базе художественной гимназии-интерната им. К. Давлеткильдеева и инженерного лицея-интерната.
С 2018-2019 года в Уфе заработают предуниверсарии. Это один из шагов, предпринимаемых Министерством образования для развития одаренных детей республики.
Что такое предуниверсарий?
Предуниверсарий — это специальные классы при школах, где некоторые предметы ведут преподаватели вуза, взявшего шефство. В предуниверсарии проводится углубленное обучение по профильным дисциплинам, а также проводится адаптация к университетской программе.
В Уфе открыты пока два предуниверсария. Один из них открыт на базе республиканской художественной гимназии-интерната имени Давлеткильдеева совместно с педуниверситетом. Здесь будут работать классы художественно-эстетического, социально-гуманитарного, филологического профилей.
Второй предуниверсарий заработает на базе Республиканского инженерного лицея-интерната совместно с Уфимским государственным нефтяным техническим университетом. Здесь открываются классы физико-математического, химико-технологического, химико-биологического профилей.
Как поступить на обучение в классы предуниверсария?
Преимущественным правом при поступлении могут воспользоваться дети, показавшие хорошие результаты на олимпиадах, в том числе вузовских. Также при приеме в профильные классы школы имеют право организовывать индивидуальный отбор.
Так, в инженерном лицее ребята, желающие поступить учиться в 10 класс УГНТУ, должны пройти тестирование и собеседование. По итогам составляется рейтинг рекомендованных к зачислению. Всего здесь будут сформированы два физико-математических класса.
Отбор десятиклассников на 2018-2019 учебный год был проведен в конце июня. На сегодня в списке рекомендованных к зачислению более 100 детей.
В художественной гимназии-интернате также будут открыты два класса — филологический и социально-гуманитарный.
22 августа в гимназии заработает Летний гуманитарный лагерь. Уже составлен список приглашенных к участию в детей. Это победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников, олимпиады, которая проводится при педуниверситете. Дети из этого списка, пожелавшие принять участие, в течение трех дней будут проходить тренинги, мастер-классы и т.д. А 25 августа из их числа отберут рекомендованных к зачислению в классы предунверсария детей. Участие в лагере бесплатное. Главное — успеть написать заявление.
Чему будут учить?
В предуниверсарии при художественной гимназии дети будут углубленно изучать русский язык и литературу, иностранный язык, историю, право, обществознание», а также предметы художественно-изобразительного цикла.
В предуниверсарии инженерного лицея, кроме обычной школьной программы, также будут преподавать прикладную математику, прикладную физику, прикладную химию, основы программирования, курсы «Дизайн среды», «Робототехника», «3D-моделирование и 3D-печать с использованием веб-инструмента Tinkercad», а также олимпиадная подготовка по информатике.
Читать лекции по некоторые дисциплины будут преподаватели вузов. В художественной гимназии — из педуниверситета, в инженерном лицее — из нефтяного.
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