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Уникальные онкопрепараты, нейромобиль и экзоскелет. Нижегородский вуз вошел в топ-20 лучших
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Уникальные онкопрепараты, нейромобиль и экзоскелет. Нижегородский вуз вошел в топ-20 лучших 

nn.ru 3 часа назад
Фото: nn.ru
— В 2018 году впервые был опубликован предметный рейтинг научной продуктивности вузов по направлению «Медицина», организованный аналитическим центром «Эксперт». Университет Лобачевского в новом рейтинге уверенно вошёл в топ-20 лучших вузов России по данному направлению, заняв 15–18 позицию. Также в рейтинг попал ещё один нижегородский вуз — Приволжский исследовательский медицинский университет, занявший 34–35 место, — сообщили в пресс-службе ННГУ.
По словам ректора ННГУ профессора Евгения Чупрунова, университет Лобачевского успешно развивает прорывные биомедицинские направления.
— В 2017 году мы открыли Центр инновационного развития медицинского приборостроения, наши учёные занимаются разработкой уникальных онкопрепаратов и кардиоприборов, создали нейроинтерфейс, реализованный в первом в мире нейромобиле, экзоскелет и многое другое. С 2017 года ННГУ открыл подготовку специалистов по уникальным медицинским специальностям: медицинская биохимия, медицинская биофизика и медицинская кибернетика. Всё это делает наш университет одним из лидеров в России в области биомедицины и науках о человеке, — подчеркнул он.
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