Уникальные онкопрепараты, нейромобиль и экзоскелет. Нижегородский вуз вошел в топ-20 лучших

— В 2018 году впервые был опубликован предметный рейтинг научной продуктивности вузов по направлению «Медицина», организованный аналитическим центром «Эксперт». Университет Лобачевского в новом рейтинге уверенно вошёл в топ-20 лучших вузов России по данному направлению, заняв 15–18 позицию. Также в рейтинг попал ещё один нижегородский вуз — Приволжский исследовательский медицинский университет, занявший 34–35 место, — сообщили в пресс-службе ННГУ.

По словам ректора ННГУ профессора Евгения Чупрунова, университет Лобачевского успешно развивает прорывные биомедицинские направления.

— В 2017 году мы открыли Центр инновационного развития медицинского приборостроения, наши учёные занимаются разработкой уникальных онкопрепаратов и кардиоприборов, создали нейроинтерфейс, реализованный в первом в мире нейромобиле, экзоскелет и многое другое. С 2017 года ННГУ открыл подготовку специалистов по уникальным медицинским специальностям: медицинская биохимия, медицинская биофизика и медицинская кибернетика. Всё это делает наш университет одним из лидеров в России в области биомедицины и науках о человеке, — подчеркнул он.