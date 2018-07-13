Исаак Калина: Каждый ребенок должен иметь возможность проявить себя в школе

Руководитель Департамента образования Исаак Калина и директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко отметили, что школа должна показывать свою результативность.

Каждый ребенок должен иметь возможность проявить себя в школе. Об этом заявил руководитель Департамента образования города Москвы Исаак Калина на занятии в Школе будущего директора в Московском центре качества образования (МЦКО) среду, 11 июля.

— У нас нет задачи ограничиться какой-нибудь «золотой» тысячей детей, десятью тысячами. Задача очень простая: каждый ребенок Москвы должен иметь возможность развивать свои способности, таланты и быть успешным членом нашего городского сообщества, — определил цель московского образования Исаак Калина для будущих руководителей школ.

Школа будущего директора открыта на базе Московского Центра развития кадрового потенциала образования (МЦКПО). Занятия посещают учителя, завучи и молодые директора, успешно прошедшие аттестацию. Лучшие выпускники зачисляются в кадровый резерв Департамента образования. В пресс-службе Департамента отметили, что 39 из выпускников Школы будущего директора были назначены директорами московских школ.

В Школе будущего директора потенциальные руководители могут повысить свою квалификацию, обсудить важные вопросы московского образования и обменяться опытом с коллегами.

Как отметили в пресс-службе Департамента образования, программу по подготовке директоров решили не прерывать даже на летний период.

В среду, 11 июля, летнее занятие на тему «Развитие таланта школьников как управленческая задача, и роль математики в решении управленческих задач» провел директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко. Он рассказал о важности математики для управленца, инструментах, которые могут помочь развить способности детей в разных дисциплинах, а также подчеркнул важность системного мышления при управлении такой крупной организацией как московская школа. Руководитель Департамента образования Исаак Калина и директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко отметили, что школа должна показывать свою результативность, давая возможность проявить себя каждому ребенку, а не только демонстрировать успехи самых активных учеников.