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Сингапурцы поучат 160 омских педагогов
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Сингапурцы поучат 160 омских педагогов 

Омск Здесь 4 часа назад
Фото: Омск Здесь
Специалисты компании Educare обещают поделиться на своих тренингах мировыми образовательными практиками. В Омске решили воплотить положения меморандума о сотрудничестве между министерством образования региона, ПАО «Омскнефтехимпроект» и сингапурской компании Educare International Consultancy. В августе сотрудники Educare обучат сингапурской системе преподавания 160 педагогов, директоров, методистов из школ Омска и районов области.
— Сейчас в Минобразования готовят списки учителей, которые станут первыми участниками образовательного проекта, — пояснили в ведомстве.
— Мы не будем учить, мы поделимся лучшими мировыми практиками, которые Сингапур собирает и адаптирует. То, чем мы будем заниматься с омичами, вполне соотносится с российскими реалиями, — прокомментировал президент Союза преподавателей Сингапура Майк Тируман.
Отметим, сингапурская методика преподавания предполагает большую интерактивность и вовлеченность детей в образовательный процесс.
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